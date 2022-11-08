Экс-вратарь киевского «Беркута» Максвелл может перейти в омский «Авангард»

Американский вратарь Брэндон Максвелл, становившийся бронзовым призером молодежного планетарного первенства мира по хоккею 2008 года, попал в сферу интересов «Авангарда». Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». В омском клубе пока не подтверждали интерес к 31-летнему голкиперу.