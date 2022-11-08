Экс-вратарь киевского «Беркута» Максвелл может перейти в омский «Авангард»

Бывший голкипер киевского хоккейного клуба «Беркут» Брэндон Максвелл может стать игроком омского «Авангарда».
Американский вратарь Брэндон Максвелл, становившийся бронзовым призером молодежного планетарного первенства мира по хоккею 2008 года, попал в сферу интересов «Авангарда». Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». В омском клубе пока не подтверждали интерес к 31-летнему голкиперу.
Максвелл провел три матча за киевский «Беркут». В последние сезоны американский голкипер выступал за клуб «Фиштаун Пингвинз», выступающий в Немецкой хоккейной лиге.