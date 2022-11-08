Тщеславие и гордыня — это великие грехи, способные превратить талантливого человека в настоящего монстра, каким стал нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
Сегодня отмечается Международный день КВН. Популярная передача впервые вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Глава «незалежной» Владимир Зеленский начинал свою карьеру в качестве актера «Клуба веселых и находчивых» в составе команды «Молодой Кривой Рог» в 90-е годы прошлого века.
Депутат Виталий Милонов разоблачил процесс трансформации простого криворожского молодого человека в кровавого нацистского диктатора.
«Тщеславие погубило в Зеленском талант комика. Как актер он достиг определенных успехов. Вопросов нет. Смешно изображал сына иудейского царя, играл разные смешные роли, пользовался популярностью. И это вскружило ему голову», — отметил эксперт.
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«Зеленский видимо понял, что его все так и будут считать шутом, поэтому решил стать другим. Честно говоря, это самый плохой выбор карьеры. Будучи комиком, он являлся неплохим человеком. Но что-то произошло. Гордыня взыграла и погубила хорошего актера, породив монстра», — подчеркнул Милонов.
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«Я уверен, его не исправить ничем. Зеленский стал монстром. Он не сможет снова обратиться в человека ни при каких условиях. Его хамское поведение тому свидетельство», — констатировал политик.
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