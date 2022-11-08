Депутат Милонов: тщеславие и гордыня превратили Зеленского из актера в монстра

Сегодня отмечается Международный день КВН. Популярная передача впервые вышла в эфир 8 ноября 1961 года. Глава «незалежной» Владимир Зеленский начинал свою карьеру в качестве актера «Клуба веселых и находчивых» в составе команды «Молодой Кривой Рог» в 90-е годы прошлого века.