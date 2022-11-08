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Депутат Госдумы от Южного Урала внес предложение поднять зарплаты на военных заводах

Политика
Депутат Госдумы от Южного Урала внес предложение поднять зарплаты на военных заводах

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Павлов обратился с предложением увеличить зарплаты сотрудникам предприятий ОПК. В разработке законопроекта участвовали также и члены Комитета по промышленности и торговле Южного Урала.

По словам Павлова, для организации бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса России на фоне специальной военной операции он совместно с коллегами из комитета по промышленности и торговле подготовил и представил в Госдуму новые законопроекты, пишет ИА «УралПолит.Ru». Заработная плата работников ОПК однозначно станет выше средних зарплат по регионам их присутствия — не меньше, чем на 10%, подчеркнул депутат.

Кроме того, парламентарий предложил еще три законопроекта, касающихся гособоронзаказа, активов предприятий, пребывающих в стадии конкурсного производства или в процедуре банкротства, а также ограничения допуска зарубежных товаров к закупкам для государственных и муниципальных надобностей.
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