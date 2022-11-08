Депутат Госдумы от Южного Урала внес предложение поднять зарплаты на военных заводах

Депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Павлов обратился с предложением увеличить зарплаты сотрудникам предприятий ОПК. В разработке законопроекта участвовали также и члены Комитета по промышленности и торговле Южного Урала.
По словам Павлова, для организации бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса России на фоне специальной военной операции он совместно с коллегами из комитета по промышленности и торговле подготовил и представил в Госдуму новые законопроекты, пишет ИА «УралПолит.Ru». Заработная плата работников ОПК однозначно станет выше средних зарплат по регионам их присутствия — не меньше, чем на 10%, подчеркнул депутат.
Кроме того, парламентарий предложил еще три законопроекта, касающихся гособоронзаказа, активов предприятий, пребывающих в стадии конкурсного производства или в процедуре банкротства, а также ограничения допуска зарубежных товаров к закупкам для государственных и муниципальных надобностей.