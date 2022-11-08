ФАН выяснил условия проживания Дорониной в геронтологическом центре «Юго-Западный»

Слухи о принудительном содержании актрисы Татьяны Дорониной в доме престарелых не соответствуют действительности. Народная артистка СССР находится в геронтологическом центре «Юго-Западный». ФАН выяснил условия ее проживания в учреждении.
Апартаменты Дорониной с двумя комнатами, кухней, душем и санузлом обходятся в 25 тысяч рублей в месяц. При этом в Барвихе она проживала в номере за 26 тысяч рублей в сутки. Геронтологический центр отличается квалифицированной медицинской помощью.
Здесь есть приходящие сиделки. Особое внимание администрация уделяет подбору персонала и тщательно проверяет наличие медицинского образования. Например, у сиделок должен быть диплом медсестры. Питание здоровое, правильное — все пареное и вареное, но продукты свежие.
Контракт на проживание Дорониной заключен на временной основе и заканчивается уже в январе. Актриса сама будет решать, продлять его или нет. Стоит отметить, что попасть в геронтологический центр непросто. Для этого нужно быть коренным москвичем либо ветераном Великой Отечественной войны.