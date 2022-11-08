ФАН выяснил условия проживания Дорониной в геронтологическом центре «Юго-Западный»

Контракт на проживание Дорониной заключен на временной основе и заканчивается уже в январе. Актриса сама будет решать, продлять его или нет. Стоит отметить, что попасть в геронтологический центр непросто. Для этого нужно быть коренным москвичем либо ветераном Великой Отечественной войны.