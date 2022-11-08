Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

«Айленды» же из числа тех, что еще худо-бедно способны отрываться от причалов, американцы принялись раздавать союзникам. Правда, с некоторыми «но». То есть - без вооружения, без РЛС и части радиооборудования, а также после того, как иностранный экипаж катера пройдет десятинедельный курс обучения. Причем, этот курс обучения, равно как и доставку катера к новому месту базирования, стране-сателлиту приходилось оплачивать из собственного кармана. Расконсервация двух «Айлендов», транспортировка их на Украину и обучение в Штатах украинских экипажей обошлись бы Киеву в 10 млн. долларов. Сумма в масштабах государства вроде бы небольшая. Но и ее Порошенко упускать не хотел, до последнего тормозя «катерную сделку» с США ради того, чтобы вышеуказанные миллионы пошли бы не за границу, а на постройку украинских бронекатеров, тем самым принеся доход лично Петру Алексеевичу. «Продавить» Порошенко на формально давным-давно согласованную передачу б/у «Айлендов» ВМСУ удалось совместными усилиями американцев и украинских военных моряков лишь в сентябре 2018-го.