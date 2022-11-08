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Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

Армия
Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

С военной точки зрения, бронекатера и «патрульники» ВМСУ оказались абсолютно бесполезными. Украинский патрульный катер «Славянск» затонул после попадания первой же ракеты.

Американский секонд-хенд

4 ноября российские СМИ опубликовали видеоролик, зафиксировавший поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет», также известным как «Изделие 51», малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 «Гюрза-М» ВМСУ.

Какая из трех еще остававшихся к ноябрю 2022-го у Украины «бронезмей» («Бердянск», «Никополь» и «Костополь») угодила под раздачу, осталось неизвестным. Но то, что украинский катер, хоть и остался на плаву после подрыва осколочно-фугасной БЧ «Ланцета», получил тяжелые повреждения — несомненно.

Тем не менее, эта «Гюрза-М» все же не пошла камнем на дно. То есть экипаж данного конкретного бронекатера ВМСУ все же оказался более удачливым, чем члены команды другого украинского вымпела — патрульного катера типа Island «Славянск»…

С чего началась эта печальная история? Наверное, с того, что Украина, за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, в 1997 году из числящихся к моменту раздела в составе КЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств обрела 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но тем не менее факт остается фактом — ВМСУ получили 137 плавединиц. Однако уже к сентябрю 2019 года эта армада из-за недофинансирования, откровенного «дерибана», халатности командования (в большей степени) и воссоединения Крыма с Россией (в меньшей степени) сократилась буквально до двух-трех десятков плавединиц. Ни одна из них не несла противокорабельных ракет!

Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

Разумеется, аховое состояние ВМСУ тайной ни для кого не являлось. Разговоры о необходимости скорейшего пополнения корабельного состава Военно-морских сил Украины в штабных кабинетах Незалежной велись постоянно. Но говорить о грядущем появлении у Украины новых боевых кораблей и катеров, это одно, а организовать это появление – совсем другое!.. Сил самой постмайданной Украины после 2014 года хватало лишь на строительство бронекатеров-малюток типа «Гюрза-М». Причем, по странному совпадению — исключительно на предприятии, принадлежащем президенту государства Петру Порошенко. В силу этого украинские адмиралы все чаще бросали пытливые взгляды на флоты и верфи стран НАТО.

Однако все украинские мечты в духе известной цитаты «Заграница нам поможет!» разбились о прозу жизни. Вместо ожидаемых фрегатов, корветов и ракетных катеров ВМСУ получили из-за границы лишь надувные моторные лодки.

Правда, к ликованию Киева, с течением времени скупость западных союзников вроде бы начала давать трещины. В начале марта 2017 года первый заместитель командующего военно-морских сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов объявил, что «на финишную прямую» вышли переговоры о передаче американцами Украине двух катеров. Не новых и не ракетных. Патрульных катеров типа Island, выведенных после длительного использования из состава сил береговой охраны США.

Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

Поясню, о каком секонд-хенде шла речь. Строившиеся в 1985–1992 годах в Локпорте (штат Луизиана) катера типа Island имели водоизмещение 168 т и длину 34 м. Дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает катерам ход до 29,5 уз. Экипаж катера — 16 человек. Вооружение — 25-мм автоматическая пушка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и пара 12,7-мм пулеметов М2НВ. После продолжительной службы, в связи с выявившимся износом корпусов и механизмов, «Айленды» в береговой охране США стали заменяться более современными единицами.

«Айленды» же из числа тех, что еще худо-бедно способны отрываться от причалов, американцы принялись раздавать союзникам. Правда, с некоторыми «но». То есть - без вооружения, без РЛС и части радиооборудования, а также после того, как иностранный экипаж катера пройдет десятинедельный курс обучения. Причем, этот курс обучения, равно как и доставку катера к новому месту базирования, стране-сателлиту приходилось оплачивать из собственного кармана. Расконсервация двух «Айлендов», транспортировка их на Украину и обучение в Штатах украинских экипажей обошлись бы Киеву в 10 млн. долларов. Сумма в масштабах государства вроде бы небольшая. Но и ее Порошенко упускать не хотел, до последнего тормозя «катерную сделку» с США ради того, чтобы вышеуказанные миллионы пошли бы не за границу, а на постройку украинских бронекатеров, тем самым принеся доход лично Петру Алексеевичу. «Продавить» Порошенко на формально давным-давно согласованную передачу б/у «Айлендов» ВМСУ удалось совместными усилиями американцев и украинских военных моряков лишь в сентябре 2018-го.

Эпического боя не было

В 2019-м Порошенко проиграл президентские выборы, что сняло последние препоны для поставок «Айлендов» на Украину и даже позволило увеличить количество доставшихся ВМСУ американских катеров с изначально оговоренных двух до четырех. Американцы были не против, ибо лучше получить хоть какую-то прибыль за избавление от старых плавсредств, чем самим тратиться на их утилизацию!

Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

На Украине бывшие вымпелы сил береговой охраны США — Cushing, Drummond, Ocracoke и Washington — были торжественно переименованы в «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов», попутно получив командиров из числа наиболее мотивированных молодых офицеров ВМСУ. В частности, командиром «Славянска» оказался назначен капитан-лейтенант Дамир Аулин – бывший курсант севастопольской «Нахимовки», не пожелавший весной 2014 года продолжать обучение в Крыму и «патриотически» перебравшийся в Одессу.

Словом, с точки зрения пиара у украинских «Айлендов» все было замечательно, чего нельзя было сказать о реальной боевой ценности этих самых катеров. Во-первых, у них еще до передачи Украине наблюдался серьезный износ корпусов и механизмов. Во-вторых, американцы, как мы помним, передавали «Айленды» своим сателлитам в разоруженном состоянии и с «кастрированным» радиооборудованием. В связи со всем этим украинские «Айленды» получили ограничение по мореходности и импровизированное вооружение в виде 25-мм автоматов М-110, представляющих собой половинку принятой на вооружение еще в 1957 (!) году двухствольной автоматической корабельной артиллерийской установки 2М-3М, заработавшей на советском ВМФ ироничное прозвище «2 мимо — 3 мимо».

Разумеется, в таком виде на что-то большее, чем выполнять обязанности «плавучих парт», украинские «Айленды» не годились. Но на бумаге-то они продолжали воинственно числиться патрульными катерами!.. Так что, когда началась СВО, лишенный штатной РЛС и каких-то средств ПВО, кроме архаичного 25-мм артавтомата, «Славянск» Дамира Аулина был украинскими адмиралами отправлен в море. Там 3 марта катер и пропал без вести, что породило в украинских СМИ массу версий произошедшего. Как правило, их центральным сюжетом был неравный бой «Славянска» чуть ли не со всем Черноморским флотом России, в ходе которого катер ВМСУ героически отбивался от противника до последнего и изо всех стволов.

Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

Увы, реальность оказалась более прозаичной и трагичной. Из материалов Красноокнянского районного суда Одесской области, опубликованных 31 августа 2022 года, прямо следовало, что никакого эпичного боя с участием «Славянска» не было. Просто в 12 часов 30 минут 3 марта, когда вверенный кап-лею Аулину вымпел находился между Кинбурнской косой и портом Очаков, в правый борт «Славянска», откуда ни возьмись, прилетела российская ракета класса «воздух-земля» средней дальности Х-31. Она взорвалась в машинном отделении катера. Вслед за этим «патрульник» стал быстро проваливаться под воду, а уцелевшие после взрыва ракеты члены экипажа «Славянска» попрыгали за борт и постарались добраться до спасательного плота. Удалось это далеко не всем, ибо температура воды составляла всего + 4-5 градусов…

В итоге катер затонул в точке с координатами Ш=46°28', 327 N; Д= 31°25', 564 Е, а из шестнадцати членов его экипажа спаслось лишь пятеро моряков. Остальные числились пропавшими без вести, так что их родственникам пришлось немало походить по украинским судам, чтобы доказать факт гибели своих близких и получить от государства хоть какое-то денежное возмещение/пособие. Остальные украинские катера типа «Айленд» после гибели «Славянска» попрятались по базам.

Повторюсь, в свете случившегося с экипажем «Славянска», экипаж украинского бронекатера, недавно получившего попадание российским дроном-камикадзе, оказался более удачливым. Их посудина, по крайней мере, удержалась на плаву. Впрочем, это не отменяет того факта, что приобретение как «бронезмей», так и «Айлендов», явилось с военной точки зрения для ВМСУ делом абсолютно бесполезным. Зато — весьма прибыльным для пана Порошенко и американцев.
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