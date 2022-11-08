Украинский катер «Славянск» пошел камнем на дно после попадания одной ракеты

С военной точки зрения, бронекатера и «патрульники» ВМСУ оказались абсолютно бесполезными. Украинский патрульный катер «Славянск» затонул после попадания первой же ракеты.
Американский секонд-хенд
4 ноября российские СМИ опубликовали видеоролик, зафиксировавший поражение барражирующим боеприпасом «Ланцет», также известным как «Изделие 51», малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 «Гюрза-М» ВМСУ.
Какая из трех еще остававшихся к ноябрю 2022-го у Украины «бронезмей» («Бердянск», «Никополь» и «Костополь») угодила под раздачу, осталось неизвестным. Но то, что украинский катер, хоть и остался на плаву после подрыва осколочно-фугасной БЧ «Ланцета», получил тяжелые повреждения — несомненно.
Тем не менее, эта «Гюрза-М» все же не пошла камнем на дно. То есть экипаж данного конкретного бронекатера ВМСУ все же оказался более удачливым, чем члены команды другого украинского вымпела — патрульного катера типа Island «Славянск»…
С чего началась эта печальная история? Наверное, с того, что Украина, за вычетом прочего колоссального количества имущества флота, в 1997 году из числящихся к моменту раздела в составе КЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и плавсредств обрела 137. Естественно, не все из них были на ходу или достроены, но тем не менее факт остается фактом — ВМСУ получили 137 плавединиц. Однако уже к сентябрю 2019 года эта армада из-за недофинансирования, откровенного «дерибана», халатности командования (в большей степени) и воссоединения Крыма с Россией (в меньшей степени) сократилась буквально до двух-трех десятков плавединиц. Ни одна из них не несла противокорабельных ракет!
Разумеется, аховое состояние ВМСУ тайной ни для кого не являлось. Разговоры о необходимости скорейшего пополнения корабельного состава Военно-морских сил Украины в штабных кабинетах Незалежной велись постоянно. Но говорить о грядущем появлении у Украины новых боевых кораблей и катеров, это одно, а организовать это появление – совсем другое!.. Сил самой постмайданной Украины после 2014 года хватало лишь на строительство бронекатеров-малюток типа «Гюрза-М». Причем, по странному совпадению — исключительно на предприятии, принадлежащем президенту государства Петру Порошенко. В силу этого украинские адмиралы все чаще бросали пытливые взгляды на флоты и верфи стран НАТО.
Однако все украинские мечты в духе известной цитаты «Заграница нам поможет!» разбились о прозу жизни. Вместо ожидаемых фрегатов, корветов и ракетных катеров ВМСУ получили из-за границы лишь надувные моторные лодки.
Правда, к ликованию Киева, с течением времени скупость западных союзников вроде бы начала давать трещины. В начале марта 2017 года первый заместитель командующего военно-морских сил Украины контр-адмирал Андрей Тарасов объявил, что «на финишную прямую» вышли переговоры о передаче американцами Украине двух катеров. Не новых и не ракетных. Патрульных катеров типа Island, выведенных после длительного использования из состава сил береговой охраны США.
Поясню, о каком секонд-хенде шла речь. Строившиеся в 1985–1992 годах в Локпорте (штат Луизиана) катера типа Island имели водоизмещение 168 т и длину 34 м. Дизельная энергетическая установка мощностью 6200 л.с. обеспечивает катерам ход до 29,5 уз. Экипаж катера — 16 человек. Вооружение — 25-мм автоматическая пушка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и пара 12,7-мм пулеметов М2НВ. После продолжительной службы, в связи с выявившимся износом корпусов и механизмов, «Айленды» в береговой охране США стали заменяться более современными единицами.
«Айленды» же из числа тех, что еще худо-бедно способны отрываться от причалов, американцы принялись раздавать союзникам. Правда, с некоторыми «но». То есть - без вооружения, без РЛС и части радиооборудования, а также после того, как иностранный экипаж катера пройдет десятинедельный курс обучения. Причем, этот курс обучения, равно как и доставку катера к новому месту базирования, стране-сателлиту приходилось оплачивать из собственного кармана. Расконсервация двух «Айлендов», транспортировка их на Украину и обучение в Штатах украинских экипажей обошлись бы Киеву в 10 млн. долларов. Сумма в масштабах государства вроде бы небольшая. Но и ее Порошенко упускать не хотел, до последнего тормозя «катерную сделку» с США ради того, чтобы вышеуказанные миллионы пошли бы не за границу, а на постройку украинских бронекатеров, тем самым принеся доход лично Петру Алексеевичу. «Продавить» Порошенко на формально давным-давно согласованную передачу б/у «Айлендов» ВМСУ удалось совместными усилиями американцев и украинских военных моряков лишь в сентябре 2018-го.
Эпического боя не было
В 2019-м Порошенко проиграл президентские выборы, что сняло последние препоны для поставок «Айлендов» на Украину и даже позволило увеличить количество доставшихся ВМСУ американских катеров с изначально оговоренных двух до четырех. Американцы были не против, ибо лучше получить хоть какую-то прибыль за избавление от старых плавсредств, чем самим тратиться на их утилизацию!
На Украине бывшие вымпелы сил береговой охраны США — Cushing, Drummond, Ocracoke и Washington — были торжественно переименованы в «Славянск», «Старобельск», «Сумы» и «Фастов», попутно получив командиров из числа наиболее мотивированных молодых офицеров ВМСУ. В частности, командиром «Славянска» оказался назначен капитан-лейтенант Дамир Аулин – бывший курсант севастопольской «Нахимовки», не пожелавший весной 2014 года продолжать обучение в Крыму и «патриотически» перебравшийся в Одессу.
Словом, с точки зрения пиара у украинских «Айлендов» все было замечательно, чего нельзя было сказать о реальной боевой ценности этих самых катеров. Во-первых, у них еще до передачи Украине наблюдался серьезный износ корпусов и механизмов. Во-вторых, американцы, как мы помним, передавали «Айленды» своим сателлитам в разоруженном состоянии и с «кастрированным» радиооборудованием. В связи со всем этим украинские «Айленды» получили ограничение по мореходности и импровизированное вооружение в виде 25-мм автоматов М-110, представляющих собой половинку принятой на вооружение еще в 1957 (!) году двухствольной автоматической корабельной артиллерийской установки 2М-3М, заработавшей на советском ВМФ ироничное прозвище «2 мимо — 3 мимо».
Разумеется, в таком виде на что-то большее, чем выполнять обязанности «плавучих парт», украинские «Айленды» не годились. Но на бумаге-то они продолжали воинственно числиться патрульными катерами!.. Так что, когда началась СВО, лишенный штатной РЛС и каких-то средств ПВО, кроме архаичного 25-мм артавтомата, «Славянск» Дамира Аулина был украинскими адмиралами отправлен в море. Там 3 марта катер и пропал без вести, что породило в украинских СМИ массу версий произошедшего. Как правило, их центральным сюжетом был неравный бой «Славянска» чуть ли не со всем Черноморским флотом России, в ходе которого катер ВМСУ героически отбивался от противника до последнего и изо всех стволов.
Увы, реальность оказалась более прозаичной и трагичной. Из материалов Красноокнянского районного суда Одесской области, опубликованных 31 августа 2022 года, прямо следовало, что никакого эпичного боя с участием «Славянска» не было. Просто в 12 часов 30 минут 3 марта, когда вверенный кап-лею Аулину вымпел находился между Кинбурнской косой и портом Очаков, в правый борт «Славянска», откуда ни возьмись, прилетела российская ракета класса «воздух-земля» средней дальности Х-31. Она взорвалась в машинном отделении катера. Вслед за этим «патрульник» стал быстро проваливаться под воду, а уцелевшие после взрыва ракеты члены экипажа «Славянска» попрыгали за борт и постарались добраться до спасательного плота. Удалось это далеко не всем, ибо температура воды составляла всего + 4-5 градусов…
В итоге катер затонул в точке с координатами Ш=46°28', 327 N; Д= 31°25', 564 Е, а из шестнадцати членов его экипажа спаслось лишь пятеро моряков. Остальные числились пропавшими без вести, так что их родственникам пришлось немало походить по украинским судам, чтобы доказать факт гибели своих близких и получить от государства хоть какое-то денежное возмещение/пособие. Остальные украинские катера типа «Айленд» после гибели «Славянска» попрятались по базам.
Повторюсь, в свете случившегося с экипажем «Славянска», экипаж украинского бронекатера, недавно получившего попадание российским дроном-камикадзе, оказался более удачливым. Их посудина, по крайней мере, удержалась на плаву. Впрочем, это не отменяет того факта, что приобретение как «бронезмей», так и «Айлендов», явилось с военной точки зрения для ВМСУ делом абсолютно бесполезным. Зато — весьма прибыльным для пана Порошенко и американцев.