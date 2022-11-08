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МИД Россия: Москва не имеет условий для переговоров с Украиной

Политика
МИД Россия: Москва не имеет условий для переговоров с Украиной

Россия не выдвигала условия для переговоров с Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Дипломат отметил, Москва всегда готова начать переговоры. Предыдущие контакты с Украиной были прерваны не по вине России. Кроме того, Москва не имеет предварительных условий для переговоров с Киевом.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул список условий для переговоров с Россией. Среди них указано возмещение убытков и восстановление территориальной целостности.
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