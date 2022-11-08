В Якутске пожаловались на чиновников, лайкающих в Instagram видео с Хеллоуина

Жители Якутска обратили внимание на действия местных чиновников, которые лайкали видео с Хеллоуина в Instagram✱ (принадлежат Meta✱✱, признанной экстремистской в РФ).
Речь идет об МБУ «Главное архитектурно-планировочное учреждение». Граждане заметили, что с аккаунта предприятия поставили лайк хеллоуинскому контенту. Один из пользователей напомнил, что при этом обращения некоторых горожан находятся на рассмотрении по несколько месяцев.
Ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь мэрии Якутска Любовь Сыроватская. По ее словам, аккаунты в Instagram и Facebook✱ не ведутся с февраля. Однако она подтвердила, что сама страница, с которой поставлен лайк, действительно принадлежит этому учреждению.
«На данный момент по инциденту назначена служебная проверка», — приводит слова Сыроватской издание «Подъем».
Сотрудники охранной компании «Delta Системы безопасности» ранее во время Хеллоуина задержали двух людей, которые переоделись в наряд ведьм, одну «смерть с косой», несколько «оборотней», а также всех «черепашек-ниндзя».
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму