В Якутске пожаловались на чиновников, лайкающих в Instagram видео с Хеллоуина

Ситуацию также прокомментировала пресс-секретарь мэрии Якутска Любовь Сыроватская. По ее словам, аккаунты в Instagram и Facebook✱ не ведутся с февраля. Однако она подтвердила, что сама страница, с которой поставлен лайк, действительно принадлежит этому учреждению.