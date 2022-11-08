Алена Жигалова прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у Баскова

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала слухи о проблемах со здоровьем у народного артиста России Николая Баскова. Она считает, что все дело в неудачном ракурсе во время интервью.
«Мне показалось, что в этом интервью выбрали какой-то неудачный ракурс для Баскова. В любом случае я желаю ему здоровья», — заявила Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Ранее Басков появился в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Поклонники заметили изнеможденный вид артиста и мешки под глазами. Многие предположили, что певец серьезно болен.