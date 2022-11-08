Клинцевич об увеличении военного бюджета Великобритании: население запугивают Россией

Англосаксонские финансово-промышленные группы запугивают население Западных стран Россией, чтобы запустить ВПК на полную катушку. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил бывший сенатор Франц Клинцевич.
Ранее глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Великобритании Джулиан Льюис сообщил журналистам Daily Mail о том, что сокращение военного бюджета королевства может привести к реальному конфликту с Россией. Чиновник утверждает, что правительство Риши Сунака не может отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до трех процентов от ВВП, так как в Москве это якобы посчитают признаком слабости.
Потому новый глава правительства выступил за увеличение расходов на безопасность страны.
«Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств», — подчеркнул Льюис.
По словам экс-сенатора Клинцевича, на Западе в настоящее время задан тренд на конфликт с Россией, где ее пытаются выставить мировым злом.
«Для этого проводится обеспечение в том числе психологических операций. Поэтому любые действия должны быть обоснованы — они выполняют главную задачу, то есть ведут войну с Москвой, они поставили крест как на государстве, как на суверенитете, на этичности. Они будут биться с нами до конца. А нам сегодня нужно понимать, что они для нас не противники, если мы будем едины. У нас только одна проблема — в единстве и то, что сегодня президент демонстрирует единство народа, наций, политических партий, общественных структур и институтов — это очень важная составляющая. Они будут биться до конца, а это обоснование, главная задача», — отметил политик.
Собеседник ФАН добавил, что «англосаксы запускают оборонно-промышленный комплекс», притом отлично понимая, что их действия привели к разрушению ОПК Евросоюза.
«ЕС вынужден будет брать на вооружение все что делают в США и англичане, более серьезно интегрировать натовские стандарты, при этом они будут абсолютно доминировать в этой связи. Англичане имеют особую роль и когда ведется эта работа, надо понимать, что ни президенты, ни премьер-министры этой ситуацией не управляют. Повесткой руководят люди из финансово-промышленных групп, трансатлантических компаний, которые на самом деле всем этим управляют. В их интересах все и делается», — заключил Клинцевич.
Ранее британцы призвали премьера Сунака отказаться от помощи Украине и газовой сделки с США.