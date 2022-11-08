Клинцевич об увеличении военного бюджета Великобритании: население запугивают Россией

Ранее глава парламентского Комитета по разведке и безопасности Великобритании Джулиан Льюис сообщил журналистам Daily Mail о том, что сокращение военного бюджета королевства может привести к реальному конфликту с Россией. Чиновник утверждает, что правительство Риши Сунака не может отказаться от планов по увеличению расходов на оборону до трех процентов от ВВП, так как в Москве это якобы посчитают признаком слабости.