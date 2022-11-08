Политолог Жарихин: «Национализация предприятий Украины показала, что режим Зеленского окончательно обнаглел»

Накануне стало известно, что акции ряда крупнейших украинских предприятий, связанные с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, переходят в собственность государства. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, этот процесс показывает, что режим Зеленского решил, что теперь ему можно все.
7 ноября украинская Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НЦБФР) приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций компаний «Укрнафта» (42% акций у Коломойского), «Укртатнафты» (60% акций у Коломойского и Боголюбова), «Мотор Сич» (56% акций было продано китайским инвесторам Богуслаевым, который сейчас арестован), «АвтоКрАЗ» (Жеваго) и «Запорожтрансформатора» (собственник Константин Григоришин).
Источники в окружении Коломойского сообщили, что известие о национализации его пакетов акций стало для олигарха тяжелым шоком. Также они заявили, что теперь под вопросом функционирование телеканала «1+1», ведь основным ресурсом для его финансирования были доходы Коломойского от нефтяных компаний. Секретарь СНБО Данилов заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны. «По завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация», — сообщил он.
Судя из опубликованного решения, НЦБФР принимало его на основе закона, принятого еще в 2012 году. При этом эксперты указали, что решение Офиса президента диктовалось не только военными соображениями. До этого Киев не конфликтовал с изъятыми предприятиями по поводу исполнения гособоронзаказа. Политологи указали — скорее всего, на этих компаниях была отработана схема по отчуждению Киевом любых активов, причем без каких-либо судебных процедур, как в свое время и санкции СНБО.
По такому же принципу в будущем на Украине могут национализировать и энергетику, да и любое другое предприятие, которое будет объявлено «важным для нужд обороны». При этом компенсации за изъятое имущество олигархам придется ждать до окончания военной операции, но не факт, что и после этого кто-то что-то вернет или компенсирует. Решение властей, теоретически, можно оспорить в судебном порядке. Но заранее ясно, что никакой суд на Украине решения Верховного главнокомандующего сейчас оспаривать не возьмется, указали аналитики.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, столь наглый передел собственности на Украине показывает, что «хвост начал вилять собакой».
«Нынешние «зеленые» власти Украины уже довольно давно посчитали, что им можно абсолютно все. Это показали еще санкции СНБО против федеральных оппозиционных телеканалов, введенные в феврале 2021-го. А сейчас на Банковой уверены, что «военная операция все спишет», в том числе — в глазах покровителей Киева из Вашингтона и Брюсселя. Поэтому сейчас власти торопятся делать те вопиющие шаги, которые раньше просто не рисковали делать — опасаясь окрика с Запада по поводу «неприкосновенности частной собственности». А также того, что украинские капиталы бегом побегут из страны после таких «национализаций», — отметил Жарихин. — Сейчас же Запад готов закрыть глаза на любые чудовищные злоупотребления Киева, лишь бы он продолжал воевать с Россией. А также продолжал создавать ей огромные имиджевые и экономические проблемы в остальном мире».
При этом Жарихин отметил — киевским властям на Западе прощают «беспредел» по отношению только к некоторым олигархам, а не ко всем без исключения.
«Я что-то пока не слышал, чтобы режим Зеленского пытался отнять собственность у Рината Ахметова или Виктора Пинчука, зятя экс-президента Кучмы. Такие хамские шаги в отношении собственных бизнесменов прекрасно вписываются в общую концепцию. В Киеве уже давно привыкли хамить европейским лидерам и целым европейским державам, нагло клянчить у них деньги — «Дайте пять…нет, семь… нет, десять миллиардов долларов в месяц, а то мы не сможем дальше воевать, и вообще загнемся». По сути, «хвост начал вилять собакой», и с каждым месяцем это выглядит все более вызывающе. Поэтому «невинные шалости» с отъемом собственности, творимые режимом Зеленского в отношении нелюбимых Западом олигархов, пройдут совершенно не замеченными», — прогнозирует Жарихин.
Замдиректора Института стран СНГ также прокомментировал ФАН возможность того, что после таких отъемов собственности крупный украинский бизнес может побежать из страны.
«На мой взгляд, олигархи, тем более украинские, считают себя экстерриториальными субъектами. Тот же Ринат Ахметов уже давно перенес свой штаб, а также значительное количество своих активов в Польшу. Также в Европу, по слухам, переехала и часть других богатеев с Украины, — отметил аналитик. — Кроме того, у многих олигархов значительная часть активов находится на Украине, но вывезти ее не представляется возможным. Нельзя же убежать в Европу, прихватив с собой Одесский припортовый завод, или электросети Украины. Те активы, которые украинские олигархи могли вывезти с собой, давно уже лежат в западных банках. А физические активы в виде заводов и фабрик, которые есть у украинского олигархата, передвинуть на Запад все равно невозможно. Так что, с известными допущениями, можно сказать, что режим Зеленского в случае с «национализацией» особо ничем не рискует».
Напомним, как заявил 8 ноября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник, изъятие режимом Зеленского в пользу государства имущества пяти компаний является «банальным разграблением под видом национализации». Как считает Мирошник, во всех случаях на этих предприятиях сменят менеджмент, и начнут их активный дележ. «Новое руководство разграбит склады компаний, архивы и технологии, путем проведения фиктивных сделок ради получения денег», — уверен он. Мирошник уверен, что декларируемая властями Украины военная необходимость национализации — это только предлог.