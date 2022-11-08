Политолог Жарихин: «Национализация предприятий Украины показала, что режим Зеленского окончательно обнаглел»

По такому же принципу в будущем на Украине могут национализировать и энергетику, да и любое другое предприятие, которое будет объявлено «важным для нужд обороны». При этом компенсации за изъятое имущество олигархам придется ждать до окончания военной операции, но не факт, что и после этого кто-то что-то вернет или компенсирует. Решение властей, теоретически, можно оспорить в судебном порядке. Но заранее ясно, что никакой суд на Украине решения Верховного главнокомандующего сейчас оспаривать не возьмется, указали аналитики.