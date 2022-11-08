Кореновские власти отчитались о запуске отопления в домах на бульваре Медведева

Администрация Кореновского района в Краснодарском крае разъяснила ситуацию с подачей отопления в дома граждан.
Жители многоквартирных домов на бульваре имени Медведева в Кореновске ранее пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. Они заявили, что обращались к местным властям, однако ответа не последовало.
Источник Федерального агентства новостей связался с администрацией района. Там заявили, что дома подключены к теплоснабжению. Отопление подается в квартиры горожан в обычном режиме. Заполнение систем теплоснабжения началось еще накануне вечером.