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Кореновские власти отчитались о запуске отопления в домах на бульваре Медведева

Общество
Кореновские власти отчитались о запуске отопления в домах на бульваре Медведева

Администрация Кореновского района в Краснодарском крае разъяснила ситуацию с подачей отопления в дома граждан.

Жители многоквартирных домов на бульваре имени Медведева в Кореновске ранее пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. Они заявили, что обращались к местным властям, однако ответа не последовало.

Источник Федерального агентства новостей связался с администрацией района. Там заявили, что дома подключены к теплоснабжению. Отопление подается в квартиры горожан в обычном режиме. Заполнение систем теплоснабжения началось еще накануне вечером.
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