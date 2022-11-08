Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Купянском направлении

ВСУ снова предприняли попытку продвижения на Купянском направлении. В результате активных действий ВС РФ противник понес тяжелые потери.
Во вторник, 8 ноября, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытка продвижения ВСУ была предпринята поблизости от населенного пункта Куземовка в ЛНР. Российские военные отбросили противника назад. При поддержке армейской авиации наступление противника было оставлено у Берестового и Новоселовского.
По информации министерства, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.