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Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Купянском направлении

Армия
Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Купянском направлении

ВСУ снова предприняли попытку продвижения на Купянском направлении. В результате активных действий ВС РФ противник понес тяжелые потери.

Во вторник, 8 ноября, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытка продвижения ВСУ была предпринята поблизости от населенного пункта Куземовка в ЛНР. Российские военные отбросили противника назад. При поддержке армейской авиации наступление противника было оставлено у Берестового и Новоселовского.

По информации министерства, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
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