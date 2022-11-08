Минобороны РФ сообщило об успешно отраженной атаке ВСУ на Купянском направлении

Во вторник, 8 ноября, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что попытка продвижения ВСУ была предпринята поблизости от населенного пункта Куземовка в ЛНР. Российские военные отбросили противника назад. При поддержке армейской авиации наступление противника было оставлено у Берестового и Новоселовского.