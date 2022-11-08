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Daily Mail: сокращение военного бюджета Великобритании может привести к конфликту с Россией

Армия
Daily Mail: сокращение военного бюджета Великобритании может привести к конфликту с Россией

Сокращение военного бюджета Великобритании может привести к конфликту с Россией. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил глава комитета по разведке и безопасности британского парламента Джулиан Льюис.

По его словам, британское правительство под руководством Риши Сунака не должно отказываться от планов по увеличению расходов на военные нужды до 3% от ВВП. По мнению парламентария, в Москве это может быть воспринято как проявление слабости.

«Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств», — считает Льюис.

Он подчеркнул, что будет продолжать убеждать членов британского парламента в необходимости увеличения расходов на безопасность Соединенного Королевства.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 100 украинских националистов, передает RT.
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