Сокращение военного бюджета Великобритании может привести к конфликту с Россией. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил глава комитета по разведке и безопасности британского парламента Джулиан Льюис.
По его словам, британское правительство под руководством Риши Сунака не должно отказываться от планов по увеличению расходов на военные нужды до 3% от ВВП. По мнению парламентария, в Москве это может быть воспринято как проявление слабости.
«Если мы, Боже упаси, вступим в вооруженный конфликт с Россией, тогда все ресурсы страны будут направлены на военные усилия. Сейчас гораздо лучше инвестировать в сдерживание. Сейчас самое неподходящее время для отказа от выполнения оборонных обязательств», — считает Льюис.
Он подчеркнул, что будет продолжать убеждать членов британского парламента в необходимости увеличения расходов на безопасность Соединенного Королевства.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что на Краснолиманском направлении российские военные уничтожили более 100 украинских националистов, передает RT.