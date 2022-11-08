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Зеленский планирует отправиться на саммит G20

Политика
Зеленский планирует отправиться на саммит G20

Украинский президент Владимир Зеленский собирается поехать на саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.

Он сообщил журналистам, что Зеленский точно примет участие в мероприятии. При этом пока окончательно не решено, появится ли от там лично или в онлайн-формате.

Саммит G20 начнется 15 ноября и продлится два дня. Мероприятие будет проходить на индонезийском острове Бали. Секретарь министерства иностранных дел Сети Утама ранее выразил надежду, что встречу посетит как Зеленский, так и президент России Владимир Путин.
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