Зеленский планирует отправиться на саммит G20

Украинский президент Владимир Зеленский собирается поехать на саммит «Большой двадцатки». Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова.
Он сообщил журналистам, что Зеленский точно примет участие в мероприятии. При этом пока окончательно не решено, появится ли от там лично или в онлайн-формате.
Саммит G20 начнется 15 ноября и продлится два дня. Мероприятие будет проходить на индонезийском острове Бали. Секретарь министерства иностранных дел Сети Утама ранее выразил надежду, что встречу посетит как Зеленский, так и президент России Владимир Путин.