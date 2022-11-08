Алена Жигалова поддержала осудившего Европу Филиппа Киркорова

Журналистка и блогер Алена Жигалова поддержала слова певца Филиппа Киркорова, который осудил европейские страны за антироссийские санкции.
Киркоров заявил, что позже странам Европы будет стыдно, но Россия простит их за это. Жигаловой пришлись по душе слова короля российской эстрады.
«Красивые слова! Все правильно сказал Филипп Киркоров», — заявила журналистка в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
В этом же выпуске Жигалова оправдала патриотического певца SHAMAN за отказ выступить в Донбассе. Она считает, что после выпуска клипа на песню «Встанем» с российскими артистами к нему не может быть никаких претензий.