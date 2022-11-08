Нигерийская проститутка избила офицера полиции и едва не отгрызла половой орган в Москве

Агрессивная проститутка из Нигерии напала в Москве на двух сотрудников полиции. Одному из силовиков потребовалась помощь врачей, сообщил Telegram-канал Mash.
Полицейские во время проверочных мероприятий задержали 20-летню иностранку. Ее посадили в служебную машину для доставления в отдел и оформления протокола о занятии проституцией.
По приезде путана в ярости набросилась на капитана полиции. Она ударила его по руке, а потом толкнула в стену. Задержанная после этого укусила силовика в районе паха, но зубы чудом не повредили половой орган, пострадала часть бедра.
На помощь коллеге бросился старший лейтенант. Он получил удар в колено, иностранка также расцарапала ему плечо.