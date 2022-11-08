Киев потребовал от Запада больше вооружений после слов Зеленского о диалоге с Россией

Киев потребовал от Запада очередных поставок вооружения после заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией.
В частности, секретарь совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов призвал страны НАТО передать ВСУ системы противовоздушной обороны, самолеты, танки и дальнобойные ракеты.
«Главное условие президента Украины — восстановление территориальной целостности. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия — действия на предупреждение», — заявил он.
Напомним, в начале октября Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией. Однако сегодня президент Украины заявил, что диалог возможен в случае выполнения ряда условий, в числе которых восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков, пишет RT.