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Киев потребовал от Запада больше вооружений после слов Зеленского о диалоге с Россией

Армия
Киев потребовал от Запада больше вооружений после слов Зеленского о диалоге с Россией

Киев потребовал от Запада очередных поставок вооружения после заявления президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией.

В частности, секретарь совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов призвал страны НАТО передать ВСУ системы противовоздушной обороны, самолеты, танки и дальнобойные ракеты.

«Главное условие президента Украины — восстановление территориальной целостности. Гарантия исполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия — действия на предупреждение», — заявил он.

Напомним, в начале октября Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией. Однако сегодня президент Украины заявил, что диалог возможен в случае выполнения ряда условий, в числе которых восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков, пишет RT.
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