Киев потребовал от Запада больше вооружений после слов Зеленского о диалоге с Россией

Напомним, в начале октября Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией. Однако сегодня президент Украины заявил, что диалог возможен в случае выполнения ряда условий, в числе которых восстановление территориальной целостности страны и возмещение убытков, пишет RT.