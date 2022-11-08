Лишь треть работодателей в России сохранили новогодние премии для сотрудников

Новогодние премии не планируют выплачивать 63% российских работодателей. Из оставшейся трети 21% собирается выплатить деньги всем сотрудникам, а 16% — только некоторым. Эксперты объясняют такую тенденцию кризисным состоянием экономики. Результаты опроса также показывают, что почти каждый десятый ратотодатель готовится выплатить в этом году «13-ю зарплату».