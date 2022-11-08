Лишь треть работодателей в России сохранили новогодние премии для сотрудников

Большинство российский работодателей не будут выплачивать новогодние премии своим подчиненным. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
«В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022-м», — прокомментировал ситуацию на рынке заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.
Новогодние премии не планируют выплачивать 63% российских работодателей. Из оставшейся трети 21% собирается выплатить деньги всем сотрудникам, а 16% — только некоторым. Эксперты объясняют такую тенденцию кризисным состоянием экономики. Результаты опроса также показывают, что почти каждый десятый ратотодатель готовится выплатить в этом году «13-ю зарплату».