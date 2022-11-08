Правозащитник Барака указал на лицемерие США и Британии по отношению к Украине

Соединенные Штаты вместе с Британией проявляют лицемерие по отношению к Украине, манипулируя Киевом, отметил международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.
По словам эксперта, Вашингтон и Лондон сначала надавили на киевский режим, чтобы тот отказался от мирных переговоров с Москвой в марте 2022 года.
«Но сегодня, месяцы и тысячи жизней спустя, Соединенные Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она продемонстрировала готовность к переговорам. Есть ли государство более аморальное, чем США?» — возмутился правозащитник в Twitter.
Издание The Washington Post ранее сообщило, что Белый дом в частном порядке попросил президента Украины Владимира Зеленского показать готовность к диалогу с Россией.