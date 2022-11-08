Экономический кризис подрывает амбиции Лондона по построению «Глобальной Британии»

Великобритания всегда была списке лидирующих мировых держав. В последнее время геополитические амбиции Лондона значительно выросли. Об этом, в том числе, свидетельствуют постоянные попытки британцев оказывать влияние на ход развития событий в кризисных регионах мира и на вооруженные конфликты последних лет. Данные действия согласуются с концепцией «Глобальная Британия», в которой Великобритании определена ведущая роль на мировой арене.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о внешнеполитических стремлениях Великобритании и развитии национальных вооруженных сил.
Зарождение идеи
Словосочетание «Глобальная Британия» было впервые произнесено после исторического референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза («Brexit»). Тогда премьер-министр Тереза Мэй изложила свой взгляд на процесс развития страны в ходе выступления на конференции Консервативной партии 2 октября 2016 года и призвала к «по-настоящему глобальной Британии».
Глава правительства пришла к выводу, что «Brexit должен не только побудить британцев задуматься о новых отношениях с Европейским союзом, но и заставить мыслить о глобальной Британии, стране, обладающей уверенностью в себе и возможностью смотреть за пределы европейского континента». По мнению Мэй, выход страны из ЕС «был голосованием для того, чтобы Британия стояла прямо, верила в себя и в свою новую амбициозную роль в мире».
Важно отметить, что в основе концепции «Глобальной Британии» лежит свободная торговля. Данная идея четко прослеживается в речи Терезы Мэй на всемирном экономическом форуме 2017 года в Давосе. Тогда премьер-министр выразила надежду на «новую руководящую роль Великобритании в качестве самого сильного и решительного защитника бизнеса, свободных рынков и свободной торговли в любой точке мира».
Как правительство проводит политику «Глобальной Британии»
С тех пор Лондон последовательно принимает меры, направленные на усиление влияния страны на мировой арене. Подобной амбициозной цели невозможно достичь без мощных вооруженных сил, поэтому правительство страны запланировало проведение масштабных реформ, направленных на увеличение боевых возможностей национальной армии.
Для этой цели преемник Терезы Мэй Борис Джонсон в 2020 году объявил об увеличении военных расходов на 16,5 миллиардов фунтов к марту 2025 года, что являлось самым большим ростом военных расходов со времен холодной войны. Некоторые эксперты расценили намерение Джонсона как сильное послание для привлечения внимания президента США Джо Байдена к росту мощи Великобритании в рамках концепции «Глобальной Британии».
Одновременно с этим правительство объявило о сокращении бюджета на иностранную помощь на 2,9 млрд фунтов стерлингов. Таким образом, Соединенное королевство в 2021 году не достигло рекомендаций ООН расходовать 0,7% (значение уменьшилось до 0,5%) своего валового дохода на данные нужды. Стоит отметить, что премьер-министр Риши Сунак на данный момент рассматривает вопрос сохранения бюджетного лимита на оказание помощи другим странам ещё на два года. Указанная мера поможет сэкономить 4 миллиарда фунтов стерлингов в год.
Развитие вооруженных сил
Если с иностранной помощью все понятно, то вопрос военных расходов выглядит сложнее. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 27 сентября заявил, что расходы ведомства к 2030 году удвоятся и достигнут 100 миллиардов фунтов (3 процента от ВВП). По его словам, увеличение расходов необходимо для следующих целей:
улучшение разведывательного обеспечения войск;
формирование дополнительных артиллерийских батарей, подразделений радиотехнической, радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Вооруженный конфликт на Украине помог определить приоритеты развития вооруженных сил.
Однако планы британского министерства обороны столкнулись с суровой реальностью в виде экономического кризиса и рекордного уровня инфляции. После краха правительства Лиз Трасс за дело взялся Риши Сунак вместе с новым министром финансов Джереми Хантом. Канцлер казначейства в первом интервью выразил намерение сократить все государственные расходы и отказался взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3% от размера ВВП, как обещала Трасс. По его мнению, финансирование военного бюджета «будет зависеть от стабильности экономической ситуации» в стране. Министр обороны болезненно отреагировал на данное выказывание и заявил, что может подать в отставку, если министр финансов сократит расходы на вооруженные силы.
Какое компромиссное решение придумает новое правительство нам предстоит узнать в ноябре, а пока вспомним текущие проекты, находящиеся в стадии реализации в вооруженных силах. Например, в британской армии принята концепция «Солдат будущего», определяющая основные направления развития армии на ближайшие 20 лет:
повышение возможностей по переброске боевых подразделений;
увеличение дальности огневого поражения;
создание единой межвидовой системы боевого управления, в том числе беспилотными аппаратами;
интенсификация боевой подготовки резерва вооруженных сил
увеличение количества беспилотных и роботизированных систем.
Для повышения мобильности вооруженных сил запланировано создание региональных хабов в Германии, Кении и Омане, которые позволят концентрировать запасы материально-технических средств. Кстати, немецкий центр недавно активно использовался в ходе крупнейшего учения британских сухопутных войск в Европе «Cerberus-22».
Также британцы проводят ряд мероприятий, направленных на повышение боевых возможностей вооруженных сил, работают над созданием истребителя пятого поколения, активно задействуют подводные беспилотные системы, модернизируют боевую машину пехоты «Ajax».
Перед правительством стоит непростая задача: необходимо продолжить проведение концепции «Глобальной Британии» в условиях сокращения расходов. Сможет ли решить проблему действующий премьер-министр мы узнаем совсем скоро.