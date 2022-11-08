Экономический кризис подрывает амбиции Лондона по построению «Глобальной Британии»

Однако планы британского министерства обороны столкнулись с суровой реальностью в виде экономического кризиса и рекордного уровня инфляции. После краха правительства Лиз Трасс за дело взялся Риши Сунак вместе с новым министром финансов Джереми Хантом. Канцлер казначейства в первом интервью выразил намерение сократить все государственные расходы и отказался взять на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 3% от размера ВВП, как обещала Трасс. По его мнению, финансирование военного бюджета «будет зависеть от стабильности экономической ситуации» в стране. Министр обороны болезненно отреагировал на данное выказывание и заявил, что может подать в отставку, если министр финансов сократит расходы на вооруженные силы.