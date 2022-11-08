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Минобороны РФ показало на видео освоение мобилизованными тактики «танковая карусель»

Армия
Минобороны РФ показало на видео освоение мобилизованными тактики «танковая карусель»

Призванные в ряды ВС РФ мобилизованные граждане осваивают тактику «танковой карусели» и другие методы эффективных действий тяжелой бронетехники на полигонах Центрального военного округа.

Зрелищный сюжет об интенсивных тренировках резервистов подготовило Минобороны РФ. В ролике показаны действия бойцов во время выполнения «танковой карусели» и прорыва обороны вражеской позиции с выдвижением сразу двух бронемашин из засад.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что минимальный оклад мобилизованных составит 195 тысяч рублей, а дополнительные выплаты зависят от занимаемой должности и других факторов, об этом сообщал RT.
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