Минобороны РФ показало на видео освоение мобилизованными тактики «танковая карусель»

Призванные в ряды ВС РФ мобилизованные граждане осваивают тактику «танковой карусели» и другие методы эффективных действий тяжелой бронетехники на полигонах Центрального военного округа.
Зрелищный сюжет об интенсивных тренировках резервистов подготовило Минобороны РФ. В ролике показаны действия бойцов во время выполнения «танковой карусели» и прорыва обороны вражеской позиции с выдвижением сразу двух бронемашин из засад.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что минимальный оклад мобилизованных составит 195 тысяч рублей, а дополнительные выплаты зависят от занимаемой должности и других факторов, об этом сообщал RT.