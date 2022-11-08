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Сбежавший из России Моргенштерн работает в караоке в Дубае

Шоу-бизнес
Сбежавший из России Моргенштерн работает в караоке в Дубае

Журналистка и блогер Алена Жигалова выяснила, где работает сбежавший из России рэпер Моргенштерн✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). Оказалось, артист пытается делать шоу в русском караоке-баре в Дубае.

«Он уже постоянный житель Дубая, и место его постоянной работы — вот это самое русское караоке, куда он ходит, как к себе домой, и исполняет сет самых популярных хитов», — рассказала Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

Блогер посетила вечеринку, на которой выступал рэпер и отметила, что он пел старые хиты. По мнению Жигаловой, последний альбом Моргенштерна был провальным. При этом гости веселились от души. Артист открыл огромную бутылку шампанского и облил им присутствующих.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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