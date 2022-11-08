Сбежавший из России Моргенштерн работает в караоке в Дубае

Блогер посетила вечеринку, на которой выступал рэпер и отметила, что он пел старые хиты. По мнению Жигаловой, последний альбом Моргенштерна был провальным. При этом гости веселились от души. Артист открыл огромную бутылку шампанского и облил им присутствующих.