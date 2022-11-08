Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка накануне вызывала малышке скорую

Напомним, после того как 26-летняя мать выкинула ребенка с высоты, она собиралась свести счеты с жизнью. Девушку госпитализировали. Ее дочь получила множественные травмы и тоже попала в больницу. Врачи реанимационного отделения борются за жизнь пострадавшей.