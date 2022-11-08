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Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка накануне вызывала малышке скорую

Происшествия
Выбросившая годовалую дочь из окна москвичка накануне вызывала малышке скорую

Жительница Москвы, выбросившая годовалую дочь из окна 11-го этажа, накануне вызывала малышке скорую помощь. Тогда медики диагностировали у юной пациентки острую инфекцию дыхательных путей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Звонок в больницу поступил вечером около четырех часов. Сам инцидент произошел на следующий день примерно в девять утра.

Напомним, после того как 26-летняя мать выкинула ребенка с высоты, она собиралась свести счеты с жизнью. Девушку госпитализировали. Ее дочь получила множественные травмы и тоже попала в больницу. Врачи реанимационного отделения борются за жизнь пострадавшей.
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