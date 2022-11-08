Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Строительство нового аэропортового комплекса планируется в Кузбассе

Экономика
Строительство нового аэропортового комплекса планируется в Кузбассе

В Кемеровской области объявлен тендер на выполнение работ по проектированию группы объектов в целях строительства аэропортового комплекса «Шерегеш». Начальная цена указана в размере 401 миллиона рублей.

Тендер размещен на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок на проведение работ до 15 ноября, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Далее будет определен победитель. По факту подачи заявок начальная цена контракта может быть уменьшена.

Предполагается, что подрядчик будет осуществлять деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, а также предоставлять технические консультации в этих областях.
кемеровская область аэропорт строительство шерегеш тендер
Военкоры ФАН
Лучшие в аду