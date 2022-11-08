Строительство нового аэропортового комплекса планируется в Кузбассе

В Кемеровской области объявлен тендер на выполнение работ по проектированию группы объектов в целях строительства аэропортового комплекса «Шерегеш». Начальная цена указана в размере 401 миллиона рублей.
Тендер размещен на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок на проведение работ до 15 ноября, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Далее будет определен победитель. По факту подачи заявок начальная цена контракта может быть уменьшена.
Предполагается, что подрядчик будет осуществлять деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, а также предоставлять технические консультации в этих областях.