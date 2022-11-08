Туристическая стоповер-программа «Путешествие на Полярный круг» стартует 11 ноября

Первый рейс в рамках туристической стоповер-программы «Путешествие на Полярный круг» состоится 11 ноября, сообщил в соцсетях директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
Перелет подразумевает 24-часовую остановку в Салехарде. В первый этап проекта входит покупка авиабилета на рейс, который выполняется из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, пишет «Север-Пресс».
«При покупке билета турист получит пересадку длиной в 24 часа в современном Салехарде — городе северного сияния, горных приключений, вкуснейшей рыбы, оленины, морошки и столице этнографических приключений в тундру», — пояснил глава ведомства.
В зависимости от маршрута стоимость билета составляет 7 тысяч рублей (Москва — Тюмень) и 9 тысяч рублей (Москва — Горно-Алтайск). В сумму входит как перелет, так и суточное проживание в Салехарде в четырехзвездочной гостинице «Юрибей» и трансфер из аэропорта до нее и обратно.
Между тем в Петербурге на ноябрьских праздниках наблюдалась рекордная загрузка отелей. С таким ажиотажем городские представители сферы не сталкивались последние три года, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».