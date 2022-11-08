Туристическая стоповер-программа «Путешествие на Полярный круг» стартует 11 ноября

В зависимости от маршрута стоимость билета составляет 7 тысяч рублей (Москва — Тюмень) и 9 тысяч рублей (Москва — Горно-Алтайск). В сумму входит как перелет, так и суточное проживание в Салехарде в четырехзвездочной гостинице «Юрибей» и трансфер из аэропорта до нее и обратно.