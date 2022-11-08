Лукашенко попросил граждан Белоруссии ориентироваться не на него, а на конституцию страны

Гражданам Белоруссии следует ориентироваться на положения конституции страны. С таким заявлением выступил глава республики Александр Лукашенко.
Он заметил, что белорусы нередко живут, опираясь на определенную персону. Речь идет о президенте, депутатах, представителях парламента и совета министров, а также других личностях.
«Надо понимать, что конституция — это основа нашей жизни. Надо убедить, обязательно убедить всех наших людей жить по закону. Я хочу, чтобы вы понимали: это не просто взял и сказал жить по закону. Это не я придумал. Об этом всегда говорят», — процитировали Лукашенко в его пресс-службе.
Ранее белорусский лидер обратил внимание на «хорошее оживление» экономики государства. Информацию передали корреспонденты «БелТА».