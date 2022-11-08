Сотрудники ярославского СИЗО пресекли передачу заключенному апельсинов с запрещенными веществами

В УФСИН по Ярославской области рассказали об инциденте в местном СИЗО-1.
По данным ведомства, 44-летняя женщина пришла в следственный изолятор, чтобы доставить передачу заключенному. Бдительные сотрудники СИЗО заподозрили подвох и решили отправить на экспертизу апельсины, принесенные посетительницей, сообщает «ГОРОД».
Анализ содержимого цитрусовых показал наличие в них запрещенного наркотического вещества метадона. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, а также штраф до 500 тысяч рублей и заключение до двух лет.