Правоохранители нагрянули с обысками в здание министерства культуры Оренбургской области

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета устроили обыск в здании министерства культуры Оренбургской области. Согласно неофициальной информации, правоохранители осуществляют оперативные действия в рамках проверки, сообщило издание «Оренбург Медиа».
Не исключено, что визит силовиков связан с возбуждением уголовного дела. Фигурантом в нем может стать один из заместителей министра. В их кабинетах в том числе проходят обыски.
В региональном министерстве отметили, что работа органа власти идет в стандартном режиме.