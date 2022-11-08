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Правоохранители нагрянули с обысками в здание министерства культуры Оренбургской области

Происшествия
Правоохранители нагрянули с обысками в здание министерства культуры Оренбургской области

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета устроили обыск в здании министерства культуры Оренбургской области. Согласно неофициальной информации, правоохранители осуществляют оперативные действия в рамках проверки, сообщило издание «Оренбург Медиа».

Не исключено, что визит силовиков связан с возбуждением уголовного дела. Фигурантом в нем может стать один из заместителей министра. В их кабинетах в том числе проходят обыски.

В региональном министерстве отметили, что работа органа власти идет в стандартном режиме.
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