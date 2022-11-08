Китайские ВВС показали гигантский ударный стелс-беспилотник Caihong CH-7

Размах крыльев БПЛА составляет 26 метров, максимальная взлетная масса — 13 тонн, а полезная нагрузка превышает 2000 килограммов. По некоторым данным, дрон может находиться в воздухе несколько суток и вести наблюдение на высоте свыше 15 километров.