Китайские ВВС показали гигантский ударный стелс-беспилотник Caihong CH-7

Китайские ВВС показали новейший стелс-беспилотник Caihong CH-7 на международном авиасалоне Airshow China, который проходит с 8 по 13 ноября в городе Чжухай.
Размах крыльев БПЛА составляет 26 метров, максимальная взлетная масса — 13 тонн, а полезная нагрузка превышает 2000 килограммов. По некоторым данным, дрон может находиться в воздухе несколько суток и вести наблюдение на высоте свыше 15 километров.
«Новый тип CH-7 способен летать выше и дольше оставаться в воздухе, проводя круглосуточную разведку и мониторинг в особо опасных условиях. Он также способен нести больше ракет и другого высокоточного оружия», — рассказали о беспилотнике в компании-разработчике.
В рамках стартовавшего в Чжухае авиасалона также показали самолет-заправщик YU-20, многоцелевой истребитель J-16, высотный беспилотник GJ-2 и истребитель пятого поколения J-20.
Ранее тайваньские военные открыли огонь в сторону дрона НОАК, когда он подлетел к острову Эрдань, сообщил RT.