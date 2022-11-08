На Кубани сообщили об отсутствии транспортной очереди на Керченскую паромную переправу

Транспортная очередь на Керченскую паромную переправу отсутствует. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.
Власти региона уточнили, что на перехватывающей парковке в поселке Ильич утром находились 11 машин. Четыре из них — грузовики, которые перевозят продукты и товары первой необходимости.
Гражданам напомнили, что с 27 октября транспортные средства с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. На стоянке в Ильиче также дежурят два волонтера, действует пункт обогрева, а водители могут воспользоваться услугами столовой.
«Принимать грузовики готовы площадки возле ст. Старотитаровской и в Порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв», — говорится в сообщении кубанского оперштаба.
Сразу на десяти постах ДПС водителям разъясняют правила и условия проезда. Чтобы отправить грузы в Крым, также можно воспользоваться железнодорожным транспортом.