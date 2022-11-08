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На Кубани сообщили об отсутствии транспортной очереди на Керченскую паромную переправу

Общество
На Кубани сообщили об отсутствии транспортной очереди на Керченскую паромную переправу

Транспортная очередь на Керченскую паромную переправу отсутствует. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

Власти региона уточнили, что на перехватывающей парковке в поселке Ильич утром находились 11 машин. Четыре из них — грузовики, которые перевозят продукты и товары первой необходимости.

Гражданам напомнили, что с 27 октября транспортные средства с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. На стоянке в Ильиче также дежурят два волонтера, действует пункт обогрева, а водители могут воспользоваться услугами столовой.

«Принимать грузовики готовы площадки возле ст. Старотитаровской и в Порту Кавказ, сейчас транспорт на них отсутствует. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв», — говорится в сообщении кубанского оперштаба.

Сразу на десяти постах ДПС водителям разъясняют правила и условия проезда. Чтобы отправить грузы в Крым, также можно воспользоваться железнодорожным транспортом.
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