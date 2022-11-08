На Кубани сообщили об отсутствии транспортной очереди на Керченскую паромную переправу

Гражданам напомнили, что с 27 октября транспортные средства с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. На стоянке в Ильиче также дежурят два волонтера, действует пункт обогрева, а водители могут воспользоваться услугами столовой.