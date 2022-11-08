Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» достали из глубокой ямы щенка

Осмотрев место происшествия, специалисты решили поднять пса на поверхность при помощи веревки, поскольку диаметр ямы был не более 40 сантиметров. Затянув петлю, спасатели поймали в нее щенка и осторожно, чтобы не причинить животному вреда, вытянули его на поверхность. Удостоверившись, что спасенный в медпомощи не нуждается, пожарные передали щенка владелице и установили ограждения вокруг ямы. Мероприятие по спасению животного заняло не более 10 минут, подытожил Белов.