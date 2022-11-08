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Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» достали из глубокой ямы щенка

Происшествия
Сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» достали из глубокой ямы щенка

Дежурные поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» подняли из глубокой ямы на окраине поселка Буденновец Дмитровского городского округа собаку, которая туда случайно провалилась.

Как пишет сайт infoce-klin.ru, замначальника части Леонид Белов рассказал, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка собаки и сообщила, что в ходе прогулки молодой пес упал в узкую пятиметровую яму, и помочь ему сама женщина не в состоянии.

Осмотрев место происшествия, специалисты решили поднять пса на поверхность при помощи веревки, поскольку диаметр ямы был не более 40 сантиметров. Затянув петлю, спасатели поймали в нее щенка и осторожно, чтобы не причинить животному вреда, вытянули его на поверхность. Удостоверившись, что спасенный в медпомощи не нуждается, пожарные передали щенка владелице и установили ограждения вокруг ямы. Мероприятие по спасению животного заняло не более 10 минут, подытожил Белов.
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