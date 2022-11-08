ДРК и Руанда ускорят реализацию плана по деэскалации напряженности между странами

Луанда, 8 ноября. Министры иностранных дел Демократической Республики Конго и Руанды договорились об изменении сроков реализации дорожной карты по урегулированию кризиса между странами.
Встреча дипломатов прошла в субботу. Стороны определят точную дату объявления о прекращении огня позднее.
Представители ДРК и Руанды согласовали стратегию деэскалации напряженности между странами на переговорах в Анголе. Главы МИД республики поддерживают связь для оперативного реагирования на спорные вопросы.
Кризис безопасности на границе двух стран возник в связи с деятельностью террористической группировки «Движение 23 марта» (М23). Боевики стремятся взять под контроль конголезскую провинцию Северное Киву и регулярно нападают на населенные пункты.
Ранее президент ДРК Феликс Чисекеди встретился с руандийским коллегой Полем Кагаме в рамках 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Главы государств договорились о совместной борьбе с радикалами.