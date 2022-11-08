Во Франции спущен на воду первый «защищенный от киберугроз» фрегат Amiral Ronarc'h

Всего военно-морские силы Франции планируют получить в свой боевой состав пять фрегатов этой серии. Сдача Amiral Ronarc'h в эксплуатацию запланирована на 2024 год, остальные корабли должны пополнить состав французских ВМС до 2030 года. Еще три «защищенных от киберугроз» фрегата французские корабелы построят для греческого флота, об этом сообщили в минобороны Пятой Республики.