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Во Франции спущен на воду первый «защищенный от киберугроз» фрегат Amiral Ronarc'h

Армия
Во Франции спущен на воду первый «защищенный от киберугроз» фрегат Amiral Ronarc'h

На военной верфи французского города Лорьян состоялась торжественная церемония спуска на воду нового фрегата Amiral Ronarc'h, который стал первым кораблем, построенным для ВМС страны по проекту «защищенности от киберугроз».

Всего военно-морские силы Франции планируют получить в свой боевой состав пять фрегатов этой серии. Сдача Amiral Ronarc'h в эксплуатацию запланирована на 2024 год, остальные корабли должны пополнить состав французских ВМС до 2030 года. Еще три «защищенных от киберугроз» фрегата французские корабелы построят для греческого флота, об этом сообщили в минобороны Пятой Республики.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости возобновления дипломатического диалога между Киевом и Москвой для урегулирования острого кризиса на Украине, об этом сообщал RT.
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