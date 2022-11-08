Солистка группы «2Маши» Зайцева рассказала о причинах ссоры с Машей Шейх

Солистка группы «2Маши» Маша Зайцева пришла в ужас после интервью Маши Шейх для Алены Жигаловой. Певица лично обратилась к журналистке и рассказала о настоящих причинах ссоры с бывшей коллегой.
Жигалова сообщила, что Зайцева сама с ней связалась и попросила высказаться. В разговоре с журналисткой она опровергла многое из того, что рассказывала Шейх. Например, она вспомнила, как предложила коллеге дать интервью вдвоем, но она отказалась.
«Еще одним моментом споров двух Маш стал концертный директор, которым, как рассказала Маша Зайцева, была мама Маши Шейх. Оказывается, поэтому они и ругались. Зайцева предложила Шейх взять какого-то независимого человека со стороны, но не родственника, на что та ей ответила отказом и ультиматумом: мол либо директор ее мама, либо – никто», — рассказала Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
Также журналистка прямо в эфире своей программы показала запись телефонного комментария Зайцевой. Недавно певица обвинила бывшую коллегу в отсутствии чести и совести. Также она заявила, что Шейх умело манипулирует людьми.