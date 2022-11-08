Солистка группы «2Маши» Зайцева рассказала о причинах ссоры с Машей Шейх

Жигалова сообщила, что Зайцева сама с ней связалась и попросила высказаться. В разговоре с журналисткой она опровергла многое из того, что рассказывала Шейх. Например, она вспомнила, как предложила коллеге дать интервью вдвоем, но она отказалась.