Пронзительнее любых СМС и телефонных разговоров: Георгий Тесля-Герасимов о фронтовых письмах

Письмо, написанное от руки, несет особую энергетику, считает актер, доброволец в рядах НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов. По его словам, обычные письма от близких и сограждан отогревает сердца и души военнослужащих, находящихся на передовой.
В авторской колонке для ФАН актер отметил, что несмотря на современные технологии, все равно необходимо писать письма, поскольку их сила и пронзительность, выраженных в них мыслей, не сравнятся ни с электронной перепиской, ни с долгими телефонными разговорами. Ведь, когда человек пишет письмо от руки он размышляет, аккумулирует и выражает самую суть своих чувств и переживаний. Порой человек пишет, такое, что никогда не решится сказать вслух.
Письма — это целая культура, отдельная наука и пласт жизни. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Тема о солдатских письмах, о связи с родными, с близкими, с мамой, с отцом — непроста. Если помните, в советское время, да и когда уже произошел развал Советского союза, в девяностые-двухтысячные письма еще писали: писали часто и много. Я наблюдал эту письменную всю историю в контексте связи с домом. В жизни очень важно поддерживать связь с родственниками, с близкими, с родными. Сейчас делают естественно с помощью телефонов-смартфоны, пишут СМС-сообщения. Раньше этого не было и все писали письма и это было прекрасно.
Во-первых, письма воспитывали в тебе мышление, отношение к слову, к мысли, отношение к чистописанию, к перу, к бумаге — вообще к самому себе. Вырабатывалась в самом хорошем смысле слова чистоплотность.
Когда я поступал в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное, очень грустил по дому. Поступление длилось около месяца и все это время мы жили в учебном городке. Тогда не было ни мобильных телефонов, ни смартфонов, ни планшетов — это 1995 год, все писали письма, в том числе и я. Так получилось, что полковник мне сказал: «Георгий, вы уже в принципе поступили, здоровье у вас великолепное, осталось только сдать русский язык. Думаю, тесты вы сдадите и все будет замечательно». Находясь под впечатлением от этих слов, я взял и написал письмо родителям, мол дорогие мои мама и папа, пишет вам ваш сын Георгий, хочу сообщить, что ваш сын Георгий Тесля-Герасимов поступил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, моя мечта сбылась. Однако прошло несколько дней и выяснилось, что я не поступил по определенным причинам. А письмо родителям уже ушло. Расстроился, плакал. Приехал к домой в деревню через четыре — не знаю, как быть. Не поступить — это же позор для меня. Ведь меня всей деревней провожали в Рязань.
В общем, приехал рано поутру, все спят еще. Захожу в калитку и собака, Саян, что есть мочи начинает гавкать. Я его пытался успокоить, чтобы никто меня не видел, очень стыдно было. Зашел в дом, поднялся на второй этаж, мама вышла, услышала. Спрашивает: «А ты чего приехал? Поступил же, мы письмо получили». Мне пришлось рассказать ей с отцом, что я не поступил. Оказывается, мое письмо приехало домой раньше меня, опередило. То есть они прочитали его, были уверены, что я уже курсант, обрадовались, рассказали об этом всем родственникам, а тут я приезжаю. Вот это была трагедия! Это была личная трагедия восемнадцатилетнего парня, которому было очень стыдно за то, что он не оправдал надежд. А взять то письмо — как красиво оно было написано! В нем была неподдельная радость и счастье, мальчишки, который думал, что его мечта сбылась. Плюс я был горд, что пишу настоящее письмо родителям.
Когда-то мой дядя служил в армии и мы с мамой ездили к нему, навещали. Он часто писал нам письма, а мы ему. Так вот, когда нам приходили его письма, я еще ребенком читал их и мечтал — вырасту и тоже пойду в армию, и тоже буду писать письма маме с папой.
Вообще письма — это целая культура, отдельная наука и пласт жизни. А как вы писали с фронта! С каким отношением! Как ждали эти «треугольнички»! Это очень важные моменты. Очень важно, чтобы мы держали связь с нашими родными, писали им письма. Даже сейчас, в век технологий, можно и нужно писать письма. Мало кто это сейчас делает, все привыкли отправлять СМС или звонить, но, когда читает человек письмо, у него особое ощущение. Ведь в письме можно отразить такую красоту, написать такие слова, которые ты никогда в жизни не скажешь по телефону и не отразишь в холодных эсэмэсках.
Письма — это литературная история, литературная форма изложения, поэтому их надо писать, несмотря на новые технологии и на какие-то современные взгляды на жизнь. В XXI веке письма писать надо, как пишут сценарий или стихи. Я, допустим, люблю писать. Свои стихотворения и песни я пишу только на бумаге, ручкой либо карандашом. Я никогда не печатаю это на телефоне или компьютере. То есть я сначала пишу от руки, а потом уже печатаю. Когда ты пишешь непосредственно ручкой или карандашом, у тебя другая энергия. Хотя с виду это может показаться банальным и странным, но я уверен, что в этот момент идет какой-то иной энергетический обмен. Ты начинаешь мыслить совершенно по-другому, по-другому разговариваешь. Поэтому, друзья мои, военные, коллеги, братья, бойцы, товарищи, однополчане и вообще, дорогие наши зрители, читатели, те, кто нас знает и кто за нас переживает, пишите письма близким! Пишите тем, кто сейчас находится на фронте! Это необходимо делать. Берите пример с наших замечательных детей! Мы получаем от них замечательные письма с картинками, стихами, теплыми словами. Они греют наши солдатские сердца и души. Эти детские мысли и пожелания, изложенные на бумаге, сильнее и пронзительнее любых эсэмэсок и телефонных разговоров. Поэтому, дорогие друзья, пишите, это очень важно для нас!