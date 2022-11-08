Пронзительнее любых СМС и телефонных разговоров: Георгий Тесля-Герасимов о фронтовых письмах

Письма — это литературная история, литературная форма изложения, поэтому их надо писать, несмотря на новые технологии и на какие-то современные взгляды на жизнь. В XXI веке письма писать надо, как пишут сценарий или стихи. Я, допустим, люблю писать. Свои стихотворения и песни я пишу только на бумаге, ручкой либо карандашом. Я никогда не печатаю это на телефоне или компьютере. То есть я сначала пишу от руки, а потом уже печатаю. Когда ты пишешь непосредственно ручкой или карандашом, у тебя другая энергия. Хотя с виду это может показаться банальным и странным, но я уверен, что в этот момент идет какой-то иной энергетический обмен. Ты начинаешь мыслить совершенно по-другому, по-другому разговариваешь. Поэтому, друзья мои, военные, коллеги, братья, бойцы, товарищи, однополчане и вообще, дорогие наши зрители, читатели, те, кто нас знает и кто за нас переживает, пишите письма близким! Пишите тем, кто сейчас находится на фронте! Это необходимо делать. Берите пример с наших замечательных детей! Мы получаем от них замечательные письма с картинками, стихами, теплыми словами. Они греют наши солдатские сердца и души. Эти детские мысли и пожелания, изложенные на бумаге, сильнее и пронзительнее любых эсэмэсок и телефонных разговоров. Поэтому, дорогие друзья, пишите, это очень важно для нас!