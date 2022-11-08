Политолог Кошкин о взаимодействии РФ и США по ДСНВ: миру нужен этот договор

Без договора, который бы регламентировал взаимодействие Москвы и Вашингтона по стратегическим вооружениям, мир скатился бы в пропасть ядерной бездны. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника сообщило, что взаимодействие России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может продолжится. Стороны обсуждают возможность проведения заседания двусторонней консультативной комиссии в конце ноября, местом проведения встречи может стать Ближневосточный регион.
Предметом обсуждения может стать заявленное администрацией Соединенных Штатов число имеющихся у страны стратегических наступательных вооружений. Оно, как отмечали в российском МИД, не учитывает 41 стратегический бомбардировщик В-52Н, объявленный Белым домом переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ Trident II, четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные в «учебные шахты».
Американская же сторона может поднять вопрос о возобновлении инспекций в рамках договора, которая ранее была приостановлена Москвой.
«Мы должны учитывать весь опыт взаимодействия с американской стороной, но то что США весьма активны именно по линии ДСНВ, в этом нет никакого сомнения. И их стратегия национальной обороны, которую они приняли на сегодняшний день, где-то 80 страниц. Это такой документ, в котором есть обзор ядерной политики, и противоракетная оборона. В нем говорится о том, что долговременный стратегический оппонент — Китай, но то что с Россией надо решать вопросы, сопряженные с ядерной проблемой, в этом нет ни у кого сомнения и они готовы решать», — прокомментировал ситуацию Кошкин.
Говоря об особенностях стратегических вооружений США, собеседник ФАН заявил о необходимости старта работы групп специалистов, которое бы «полностью решили вопрос с разрешенными типами боевых систем».
«При этом они должны прорабатывать тему и идти по пути компромисса, по пути выведения некой результирующей прямой, которая должна обеспечить поиск точек соприкосновения для того, чтобы подписать договор. Если мы говорим об обратном, тогда процесс станет неуправляемым и человечество будет катиться в пропасть ядерной бездны. Поэтому соглашение должно быть заключено», — заключил Андрей Кошкин.
Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают сроки для обсуждения возобновления инспекций в рамках СНВ-3.