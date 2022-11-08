Политолог Кошкин о взаимодействии РФ и США по ДСНВ: миру нужен этот договор

Предметом обсуждения может стать заявленное администрацией Соединенных Штатов число имеющихся у страны стратегических наступательных вооружений. Оно, как отмечали в российском МИД, не учитывает 41 стратегический бомбардировщик В-52Н, объявленный Белым домом переоборудованными, и засчитываемые за ними ядерные боезаряды, а также 56 пусковых установок БРПЛ Trident II, четыре шахтные пусковые установки МБР, предназначенные для обучения, переименованные в «учебные шахты».