Парикмахера избили и попытались застрелить в магазине под Симферополем

В селе Каменка Симферопольского района совершено нападение на парикмахера. Несколько человек стали свидетелями преступления, сообщило издание «Подъем».
Пострадавший рассказал, что в магазине взял нужный товар и пошел к кассе. В очереди он услышал, как рядом стоящий мужчина нецензурно выражался. Парикмахер попросил его вести себя прилично, отметив, что все это слышат женщины.
Дебошир пришел в ярость и нанес мужчине удар. Парикмахер попытался применить газовый баллончик, но хулиган увернулся и достал пистолет. Он поднес оружие к голове оппонента и стал нажимать на курок, но выстрела не последовало. Парикмахер не растерялся и выбежал на улицу.