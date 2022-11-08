Парикмахера избили и попытались застрелить в магазине под Симферополем

Дебошир пришел в ярость и нанес мужчине удар. Парикмахер попытался применить газовый баллончик, но хулиган увернулся и достал пистолет. Он поднес оружие к голове оппонента и стал нажимать на курок, но выстрела не последовало. Парикмахер не растерялся и выбежал на улицу.