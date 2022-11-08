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Боевики напали на военный патруль в южной части Нигерии

Весь мир
Боевики напали на военный патруль в южной части Нигерии

Абуджа, 8 ноября. Боевики напали на военный патруль 34-й артиллерийской бригады в нигерийском штате Имо.

Капитан подразделения Джозеф Акуба подтвердил атаку. По его словам, это не первый инцидент в регионе:

«Военные двигались по обычному маршруту, когда на них напали бандиты. Нам пришлось усилить патрули, так как за два дня до этого боевики убили водителя грузовика в том же районе».

Число жертв атаки остается неизвестным, потому что бои с радикалами продолжаются. Солдаты нигерийской армии укрываются от огня в зданиях неподалеку от места происшествия.

Страна столкнулась с тяжелейшим кризисом со времен событий Гражданской войны 1967 года. Бандформирования контролируют северные штаты и обладают развитой подпольной экономикой.

Правительство республики признало состояние безопасности критическим. Кроме того, чиновники согласились с низкой эффективностью контртеррористических мероприятий.

Ранее боевики напали на деревню Майяки в западной части Нигерии. Джихадисты взяли в заложники 13 местных жителей.
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