В Алтайском крае закрыли пожароопасный сезон

Как отметили в ведомстве, в Алтайском крае, начиная с апреля 2022 года по настоящее время, было ликвидировано 597 лесных пожаров на общей площади в 10 711,73 гектара. Тушением занимались в общей сложности 8 312 спасателей, 3 683 единицы спецтехники, включая 2 859 пожарных автомобилей, 810 тракторов, пожарный поезд и воздушные суда, сообщает «Алтайская правда».