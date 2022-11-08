Компанейский и музыкальный: режиссер Адабашьян об актере Меньшикове

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил советский и российский кинодраматург, художник-постановщик, актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян.