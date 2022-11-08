Компанейский и музыкальный: режиссер Адабашьян об актере Меньшикове

Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил советский и российский кинодраматург, художник-постановщик, актер, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Адабашьян.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на таких проектах как «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Полеты во сне и наяву», «Поцелуй», «Родня».
«С Олегом Евгеньевичем знаком давно, еще с тех времен, когда он был, как говорится, желторотым студентом. Познакомились мы на картине ”Родня”, общались мимоходом и мельком. Потом уже познакомились посерьезнее на картине Романа Балаяна ”Полеты во сне и наяву”. Виделись и помимо работы», — рассказал кинодраматург.
Александр Адабашьян также назвал наиболее яркие, на его взгляд, отличительные черты Олега Меньшикова.
«По крайней мере в то время, он был человеком веселым и компанейским, музыкальным. На программе у Юрия Башмета мы с ним вместе выступали: я пел, он аккомпанировал, у него это получалось гораздо профессиональнее, чем у меня. Было, так сказать, молодо и весело. Надеюсь, ничего из этого молодежного задора у него не ушло, тем более, что его профессия это предполагает», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес народного артиста Российской Федерации.
«Желаю ему здоровья, успехов, почаще появляться на экране и в самых разнообразных ролях. Скажем так, поздравляю с первоначальным юбилеем», — подытожил заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Ранее актер Владимир Ильин через ФАН поздравил Олега Меньшикова с днем рождения. По словам собеседника, этого артиста отличает легкость и оптимизм.