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В Екатеринбурге оставшиеся без «закладки» наркоманы ограбили курьера службы доставки еды

Происшествия
В Екатеринбурге оставшиеся без «закладки» наркоманы ограбили курьера службы доставки еды

Сотрудники полиции раскрыли грабеж в Екатеринбурге. От рук трех наркоманов пострадал доставщик еды, сообщили в городском управлении МВД.

Ранее судимые за кражи и грабежи фигуранты рассказали, что пытались найти «тайник-закладку». Сделать этого им не удалось и они посчитали, что запрещенные вещества можно получить у курьера, который проходил неподалеку.

Злоумышленники набросились на доставщика еды. К их разочарованию, у мужчины не было «отравы». Они забрали у него смартфон и еду, после чего скрылись.

Полицейские задержали подозреваемых. Они успели продать телефон. Продуктов у них не нашли. Подельникам грозит до десяти лет лишения свободы.
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