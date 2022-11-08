Капитуляция в присутствии американцев нас устроит: политолог Карасев о Зеленском и переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя конференцию ООН по климату, проходящую в Египте, заявил, что Россию нужно «принудить к настоящим переговорам о мире». Разумеется, на условиях Киева, в которые входят и восстановление территориальной целостности Украины, и компенсация всех убытков и многое другое. При этом еще недавно Зеленский сам себе своим указом запретил вести переговоры с российским руководством. Кого он собирается принуждать и зачем вообще заговорил о переговорах, объяснил корреспонденту ФАН политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев.