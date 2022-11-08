Капитуляция в присутствии американцев нас устроит: политолог Карасев о Зеленском и переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя конференцию ООН по климату, проходящую в Египте, заявил, что Россию нужно «принудить к настоящим переговорам о мире». Разумеется, на условиях Киева, в которые входят и восстановление территориальной целостности Украины, и компенсация всех убытков и многое другое. При этом еще недавно Зеленский сам себе своим указом запретил вести переговоры с российским руководством. Кого он собирается принуждать и зачем вообще заговорил о переговорах, объяснил корреспонденту ФАН политолог, обозреватель МИА NEWS FRONT Владимир Карасев.
«Зеленский своим заявлением о том, что он ни с кем не будет вести переговоры, поставил себя в глупое положение перед своими кураторами из Вашингтона. Поскольку страна, вообще отказывающаяся от любых переговоров, которые могут привести к миру и к прекращению огня, априори будет считаться стороной недоговороспособной и виноватой. Поэтому и Джон Салливан (дипломат, экс-посол США в РФ. — Прим. ФАН), когда прилетел на днях к Зеленскому, я думаю, как раз в этом плане и вел разговоры. Типа, слушай, ну ты как-то должен вести себя более адекватно, все-таки президент страны: как так, что никаких переговоров? Поэтому Зеленский немножечко изменил свое предыдущее предложение, то есть он готов уже вести переговоры, но опять же на заранее невыполнимых условиях», — объяснил Карасев внезапное «переобувание» украинского лидера.
Конечно, заявленная готовность к переговорам — сплошная фикция. Очевидно, что выдвинутые условия неприемлемы для России. Но этого достаточно для американцев: они скажут, что украинская сторона готова, американцы готовы выступить посредниками, и только русские не идут на диалог.
«Понятно, что для российской стороны переговоры эти будут приемлемы только после выполнения всех задач специальной военной операции. О чем-то можно говорить только тогда будет, когда Украина будет демилитаризована и денацифицирована. Тогда можно вести переговоры, и это будет называться не переговоры, а капитуляция Украины. Ну хотят американцы — пускай поприсутствуют, пускай будет капитуляция в присутствии американцев, не страшно», — подытожил политолог.
Ранее Владимир Карасев рассказал, почему ВСУ столкнулись с «логистическим адом» в плане боеприпасов: в США пилят бюджет.