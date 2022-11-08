Больше половины банков Киргизии отказались обслуживать российскую платежную систему «Мир»

Тринадцать из двадцати двух банков Киргизии отказались обслуживать российскую платежную систему «Мир». Тринадцатой кредитной организацией, прекратившей работу с НСПК «Мир» стал «Капитал-банк».
В заявлении, распространенном директоратом банка, указано, что прием и обслуживание карт НСПК (Национальная система платежных карт) «Мир» приостанавливается в банкоматах и POS-терминалах «Капитал-банка», передает сетевое издание «Перспектива-ру».
Также прекращается прием денежных переводов от клиента клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО «Капитал-банк». Руководство кредитной организации приносит клиентам за возможные неудобства, но о причинах своего решения о прекращении обслуживания карт российской платежной системы не сообщает.