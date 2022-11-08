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Больше половины банков Киргизии отказались обслуживать российскую платежную систему «Мир»

Экономика
Больше половины банков Киргизии отказались обслуживать российскую платежную систему «Мир»

Тринадцать из двадцати двух банков Киргизии отказались обслуживать российскую платежную систему «Мир». Тринадцатой кредитной организацией, прекратившей работу с НСПК «Мир» стал «Капитал-банк».

В заявлении, распространенном директоратом банка, указано, что прием и обслуживание карт НСПК (Национальная система платежных карт) «Мир» приостанавливается в банкоматах и POS-терминалах «Капитал-банка», передает сетевое издание «Перспектива-ру».

Также прекращается прием денежных переводов от клиента клиенту в рамках НСПК на платежные карты, эмитированные ОАО «Капитал-банк». Руководство кредитной организации приносит клиентам за возможные неудобства, но о причинах своего решения о прекращении обслуживания карт российской платежной системы не сообщает.
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