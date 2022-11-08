Политолог Джаралла назвал заявление Зеленского о переговорах попыткой удовлетворить хозяина в лице США

США склоняют президента Украины продемонстрировать готовность к ведению переговоров с Россией. Таким мнением с редакцией ФАН поделился крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
Владимир Зеленский ранее выдвинул условия, на которых Киев станет общаться с Москвой. В частности, он потребовал восстановления территориальной целостности бывшей УССР, уважение к ООН, компенсацию убытков, наказание военных преступников и гарантии со стороны России о ненападении.
Политический эксперт Владимир Джаралла провел небольшой герменевтический анализ требований Зеленского сквозь призму глобальной политической обстановки. Слова диктатора можно понять через логику противоборства сверхдержав.
«Заявление Зеленского представляет собой завуалированную форму ультиматума, на которую можно обращать внимание только в контексте происходящих событий. За последние дни наблюдались утечки в СМИ, свидетельствующие о диалоге между США и Россией с целью предотвращения ядерного обострения. Просочившиеся сведения об американских позициях позволяют полагать, что Вашингтон допускает возможность перемирия», — отметил специалист.
Собеседник указал на строптивый характер главаря националистической хунты. Он считает себя вправе постоянно требовать.
«Неожиданной проблемой оказалась позиция президента Украины, возомнившего многое о себе. Неслучайно просочился слив про то, как Джо Байден буквально накричал на Владимира Зеленского во время телефонного разговора, когда тот перешел допустимые границы. Визит американского чиновника Салливана в Киев, очевидно, имел целью корректировку позиции марионеточного режима», — подчеркнул Джаралла.
Аналитик обратил внимание на скованность и одновременно двуличие риторики президента «незалежной». Наступая на «горло своей песне», он вынужден демонстрировать готовность к смене курса.
«С одной стороны, заявление Зеленского — это попытка удовлетворить хозяина, выдвинувшего жесткое требование. С другой, он сделал это так, что его слова нельзя назвать переговорной позицией. Скорее всего, здесь речь идет о начале процесса. Так что будем ждать последующих шагов», — подытожил эксперт.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что США и их союзники не хотят считаться с мнениями других стран. Заокеанскому гегемону трудно смириться с трансформацией глобального мироустройства.