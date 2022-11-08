Политолог Джаралла назвал заявление Зеленского о переговорах попыткой удовлетворить хозяина в лице США

Владимир Зеленский ранее выдвинул условия, на которых Киев станет общаться с Москвой. В частности, он потребовал восстановления территориальной целостности бывшей УССР, уважение к ООН, компенсацию убытков, наказание военных преступников и гарантии со стороны России о ненападении.