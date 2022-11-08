Автор WSJ допустил полное разрушение США из-за политики Байдена

Политика президента США Джо Байдена представляет угрозу для государства. К такому выводу пришел британский обозреватель Джерард Бейкер.
По его мнению, действия главы Белого дома и его сторонников могут обернуться полным разрушением американского мироустройства. В качестве примера Бейкер привел заявление Байдена 2012 года. Последний во время предвыборной кампании заявлял, что темнокожие граждане «вновь окажутся на цепи» в случае поражения демократов.
«Джо Байден похож на мальчика, который кричит «волки». Или, возможно, он больше похож на троянскую жрицу Кассандру, наделенную пророческой мудростью, но трагически обреченную богами на недоверие. А может быть, он просто отчаянный и бессовестный политикан, уже не первый раз прядущий паутину, призванную напугать людей гнусными предсказаниями, чтобы они проголосовали за продление его собственной политической карьеры и продвижение идеологических целей его партии», — написал обозреватель в статье для газеты The Wall Street Journal (WSJ).
Сегодня в США пройдут парламентские выборы. Кандидаты поборются за места в сенате и палате представителей.