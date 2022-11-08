Автор WSJ допустил полное разрушение США из-за политики Байдена

По его мнению, действия главы Белого дома и его сторонников могут обернуться полным разрушением американского мироустройства. В качестве примера Бейкер привел заявление Байдена 2012 года. Последний во время предвыборной кампании заявлял, что темнокожие граждане «вновь окажутся на цепи» в случае поражения демократов.