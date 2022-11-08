Леонков: в Донбассе восемь лет орудовали «ведьмы»-снайперы из Польши и Прибалтики

Российский военнослужащий рассказал об участии в боевых действиях на Украине польских наемниц. Эксперт Алексей Леонков отметил, что до этого в Донбассе уже орудовали «ведьмы» из стран ЕС.
О наличии в рядах «иностранного легиона» ВСУ польских женщин-снайперов ранее упоминала разведка ЛНР. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Народными новостями» отметил, что женщины на военной службе в странах НАТО — не редкость. Среди них хватает крайне метких снайперов.
«Женщины в этом деле иногда справляются лучше, чем мужчины», — высказался эксперт.
По словам Леонкова, за восемь лет конфликта в Донбассе орудовало немало иностранных женщин-снайперов, а литовские наемницы неиронично называли себя «ведьмами», которые приехали ради «охоты на людей».
На Украине погиб американский наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщал телеканал RT.