Эрнест Пальчиков — соло-эквилибрист из Киева, подвергшийся гонениям от соотечественников за поддержку России. Мужчина рассказал о желании Запада истребить славянский мир и об индоктринации населения Украины.
Артист был вынужден переехать в Крым после начала специальной военной операции. Из-за его взглядов и поддержки российской армии он попал под «культурные» санкции Запада и столкнулся с травлей со стороны друзей и знакомых: его проклинают и присылают сообщения с угрозами смерти.
«У меня забрали дом. Там агрессия идет бессознательная, уровень бессознательности сейчас очень высокий на Украине. Я надеюсь, что все-таки славяне проснутся и вспомнят свое прошлое», — сказал Эрнест.
Пальчиков убежден: на Западе любят громко делать громкие заявления о демократии, которой нет, «все давно монополизировано» и используется для агрессии в отношении Русского мира.
«Господа, я говорил вам это еще 15-20 лет назад: Украину положат на заклание, чтобы добраться до России. Хорошо, что и там остались трезвомыслящие ребята», — заявил артист.
Герой интервью вспоминает, как с распадом Советского Союза Россия и Украина погрузились в темные времена бандитизма и беспредела. Но когда Россия набрала вес и возродилась из хаоса, против нее стали использовать страну-соседку.
«Я мечтаю, чтобы Украина вспомнила, что она — часть великой Киевской Руси, чтобы она вернулась в славянское гнездо и заняла достойное место. Я мечтаю, чтобы люди проснулись. Славяне должны быть сильными», — поделился эквилибрист.
О потенциале славянского мира и многом другом рассказал украинский цирковой артист Эрнест Пальчиков в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.