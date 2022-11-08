«У меня забрали дом»: эксклюзивное интервью ФАН украинского циркового артиста-изгнанника Эрнеста Пальчикова

Артист был вынужден переехать в Крым после начала специальной военной операции. Из-за его взглядов и поддержки российской армии он попал под «культурные» санкции Запада и столкнулся с травлей со стороны друзей и знакомых: его проклинают и присылают сообщения с угрозами смерти.