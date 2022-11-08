Экономист Хазин: современная финансовая система может выйти из-под контроля США

Ряд государства желают избавиться от гегемонии доллара, из-за чего современная финсистема рискует выйти из-под контроля Соединенных Штатов, заявил экономист Михаил Хазин.
Российский аналитик в беседе с журналистами ИА SM-News высказал предположение, что Вашингтон может спровоцировать крах нынешней глобальной экономики, если не удержит ее под собственным контролем.
«Если в США решение принято истеблишментом, то этот процесс резко ускорится, поскольку они разрушат инфраструктуру этого финансового глобализма в виде транснациональных банков», – добавил Хазин.
В качестве подтверждения этих слов аналитик указал на непомерно дорогое поддержание долларовой системы. К тому же доля США в мировой экономике сейчас составляет всего 14%, хотя в 1944 году на страну приходилось более половины этого показателя.