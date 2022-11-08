Эксперты спрогнозировали тренды на российском рынке труда в 2023 году

По мнению специалистов, в следующем году работодатели будут придерживаться политики сокращения фонда оплаты труда. Для этого руководители будут увольнять малопроизводительных сотрудников или переводить персонал на другие формы отношений, в том числе на аренду, фриланс и самозанятость.