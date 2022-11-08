Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперты спрогнозировали тренды на российском рынке труда в 2023 году

Экономика
Эксперты спрогнозировали тренды на российском рынке труда в 2023 году

Экономическая ситуация в России обусловлена проведением спецоперации на Украине и усиленным санкционным давлением западных стран. В этих условиях формируются новые тенденции на отечественном рынке труда, которые будут характерны для 2023 года, считают опрошенные РБК эксперты.

По мнению специалистов, в следующем году работодатели будут придерживаться политики сокращения фонда оплаты труда. Для этого руководители будут увольнять малопроизводительных сотрудников или переводить персонал на другие формы отношений, в том числе на аренду, фриланс и самозанятость.

Кроме того, в России будет наблюдаться рост конкуренции за рабочих и инженеров, поскольку в 2023 году ожидается дефицит предложения таких кадров. Самыми востребованными работодателями станут государство и аффилированные с ним структуры, уверены аналитики.

Между тем в Минобороны России назвали размер минимальной выплаты мобилизованным россиянам. Как сообщил представитель финансового блока министерства Сергей Микищенко, он составит 195 тысяч рублей, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
рынок труда инженер санкции работодатель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду