Специалисты назвали возможную причину пожара в пензенском ТЦ

Брифинг с заместителем начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрием Закаткиным прошел в ведомстве. На мероприятии озвучили сведения, связанные с пожаром в торговом центре «Красные холмы» в Пензе.
Как пишет сетевое издание «Пенза-Обзор», инцидент имел место утром 4 ноября. В результате пожара были повреждены торговые павильоны на площади 200 кв. м. Из горящего здания эвакуировали 200 человек.
По словам Закаткина, была назначена пожарно-техническая экспертиза. Наиболее вероятной причиной возгорания сотрудники МЧС называют несоблюдение правил устройства и эксплуатации электроприборов.
Прокуратура Пензенской области инициировала проверку по факту возгорания, случившегося в этом торговом центре. В ходе прокурорского расследования будет дана оценка соблюдению требований нормативов пожарной безопасности в ТЦ и действиям ответственных контрольно-надзорных органов.